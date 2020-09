FOTO / Avellino, incidente di via Roma: tre giovani in ospedale

Avellino, incidente di via Roma: tre giovani in ospedale. Arrivano ulteriori informazioni sullo scontro avvenuto subito dopo le 21 di questa sera nel centro città, a piazzetta Perugini, all’incrocio con via Roma.

Coinvolte due auto di cui una, in seguito al violento impatto, si è ribaltata. A bordo dei due veicoli 4 ragazzi, due uomini e due donne, rispettivamente di 18, 19, 20 e 26 anni. Uno di loro è rimasto incastrato nell’abitacolo. Per estrarlo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Dopo, è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, insieme agli altri tre feriti, i quali sono stati trasportati presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli sono stati messi in sicurezza insieme all’area dell’incidente.









Il ragazzo a bordo dell’altra auto è stato visitato sul posto, ma non ha subito grosse conseguenze. E’ stato comunque portato in ospedale per essere sottoposto ad alcol test da parte delle autorità competenti.