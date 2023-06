FOTO / Avellino, al Parco Palatucci un albergo per le api

Avellino, al Parco Palatucci un albergo per le api. Il bee Hotel, voluto da

Legambiente Avellino-Alveare, è una realtà. Anche nel capoluogo irpino, finalmente le api avranno una nuova dimora accogliente e sicura. L’obiettivo è di preservare e favorire l’habitat di questi animali.

Ecco, dunque, una casetta per gli insetti impollinatori che è stata installata nel parco anche con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla cura dei fiori e degli spazi verdi in città oltre che al rispetto degli insetti. Il tutto rientra in una campagna nazionale di Legambiente di cui anche Avellino fa parte.

All’evento ha partecipato anche il vicario della Diocesi di Avellino, che dimostra così il suo sostegno all’iniziativa e l’importanza di proteggere e preservare la natura.

L’hotel, progettato per fornire un ambiente adatto per l’insediamento e la riproduzione delle api, si prevede che contribuirà alla salvaguardia della popolazione di questi insetti fondamentali per la nostra ecologia.

L’apertura del Bee Hotel rappresenta un passo avanti significativo nel preservare la biodiversità locale e creare un ambiente favorevole per le api, che svolgono un ruolo cruciale nella polinizzazione delle piante e nella sostenibilità dell’ecosistema