Avella, prende fuoco una villetta: tanta paura per una famiglia. E’ successo questa mattina, per l’esattezza in via Carducci. Sul posto sono subito arrivate due squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno localizzato l’incendio in un locale seminterrato ed hanno spento le fiamme. Tanto spavento per la famiglia che abita la villetta me nassun ferito.