FOTO/ Auto in fiamme a Taurano: le immagini dell’intervento dei Vigili del Fuoco

Nella notte appena trascorsa, alle ore 02:50, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Taurano, in via Lucio Cluenzio, nei pressi dello stadio, per domare un incendio che ha coinvolto un’autovettura in sosta. Le fiamme, che hanno avvolto il veicolo, hanno danneggiato anche un altro automezzo parcheggiato nelle vicinanze. I pompieri sono riusciti a spegnere rapidamente l’incendio, mettendo in sicurezza l’area e prevenendo ulteriori danni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Lauro, che hanno eseguito i rilievi del caso.

