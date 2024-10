FOTO/ Atripalda, incontro sulla prevenzione della violenza di genere

Oggi, venerdì 25 ottobre 2024, l’incontro tenutosi alla presenza di diverse classi del liceo scientifico “V. De Caprariis”, ha affrontato un tema di grande rilevanza sociale: la violenza sulle donne, un fenomeno, purtroppo, sempre più in aumento.

L’evento, organizzato dal Comune di Atripalda, in collaborazione con la Questura di Avellino, ACLI provinciali, liceo scientifico “V. De Caprariis” e l’istituto tecnico economico “L. Amabile” ha creato uno spazio di dialogo e riflessione.

All’evento hanno preso parte l’ispettrice, dott.ssa Velia Giorgione, e la vicepresidente delle Acli Avellino, dott.ssa Mariangela Perito, le quali hanno riportato esperienze di donne vittime di violenza, evidenziando quanto sia importante fare un lavoro di recupero anche sui maltrattanti.

Infine, è stato proiettato il corto “Lo specchio”, girato da Paolo Spagnuolo e che ha visto coinvolti alcuni studenti dell’istituto “L. Amabile”.

“E’ fondamentale coinvolgere gli studenti più giovani in queste iniziative perchè da loro deve partire il cambiamento culturale in grado di limitare e poi superare definitivamente l’odioso fenomeno dei femminicidi. Preziose, infine, le testimonianze dell’ispettrice Giorgione e della dott.ssa Perito, da anni impegnate in un progetto teso all’ascolto ed al recupero dei maltrattamenti” dichiara la consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità, Giusi Pizzano.

“Grazie al Comune di Atripalda oggi, presso il Liceo Scientifico, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci e trattare tematiche delle volte “scomode”, difficili da trattare, da nominare – afferma la vicepresidente delle Acli Avellino, dott.ssa Mariangela Perito. – Oggi la violenza è abusata, urlata, spettacolarizzata, ma non pensata. È necessario costruire un nuovo vocabolario per decostruire schemi, abbattere stereotipi e pregiudizi ed offrire spazi di pensiero. Dalla colpa alla speranza!”

L’incontro ha rappresentato un passo significativo verso la sensibilizzazione dei giovani, incoraggiandoli ad una maggiore consapevolezza e responsabilità.