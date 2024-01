Ancora in fiamme il capannone che conteneva fieno in località Campoceraso tra Torre Le Nocelle e Venticano. Nonostante il maxi lavoro dei Vigili del Fuoco, le fiamme divampate nel primo pomeriggio di oggi non sono ancora state domate.

Solo qualche mese fa un altro gigantesco incendio aveva interessato un capannone della zona. Dalle fiamme si era sprigionata una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza.