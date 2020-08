FOTO / Altavilla Irpina, sbanda con l’auto e finisce in un dirupo: 35enne in ospedale

Tanta paura per una famiglia di Napoli, composta da cinque persone, diretta in Puglia. Sull’A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Monteforte Irpino, l’auto ha preso fuoco. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Avellino che spento l’incendio e messa tutta la zona in sicurezza. Nessun ferito.















Vigili del fuoco in azione sull’A16 e ad Altavilla Irpina

Sulla statale 88, ad Altavilla Irpina, un’auto è sbandata ed è finita in un dirupo sottostante la carreggiata. La donna alla guida di 35 anni, originaria di Monteforte Irpino, è stata recuperata dall’abitacolo e affidata ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne l’hanno trasportata al “Moscati”. Per il recupero e la messa in sicurezza del veicolo si è reso necessario l’intervento dell’autogru dei vigili del fuoco. Disagi alla circolazione stradale durante le operazioni dell’intervento.