Attualità FOTO / Alimenti made in Italy da Coldiretti, Pasqua meno amara per chi ha bisogno anche ad Avellino 31 Marzo 2021

Alimenti made in Italy da Coldiretti, Pasqua meno amara per chi ha bisogno anche ad Avellino. Questa mattina, infatti, la federazione provinciale di Coldiretti, con in testa il condirettore Maria Tortoriello e la delegata provinciale e nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, Veronica Barbati, ha avviato la distribuzione di aiuti alimentari nella città di Avellino, alla presenza di sindaco Gianluca Festa e dell’assessore alle Attività Produttive Laura Nargi.









Nicola Barbato di GB Agricola srl ancora una volta ha offerto il supporto gratuito per la logistica. Coldiretti e Campagna Amica, insieme e grazie al supporto di altre grandi realtà, stanno consegnando in tutta Italia migliaia di pacchi pieni di prodotti alimentari. In Campania è prevista la consegna nelle cinque province di 35.000 kg di alimenti made in Italy, di cui 5.000 in Irpinia.