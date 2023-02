FOTO / Ad Aiello del Sabato c’è l’obbligo di baciarsi

Aiello del Sabato, nel giorno di San Valentino, ha festeggiato le coppie che nel 2021, 2022 e 2023 hanno raggiunto e raggiungeranno un traguardo importante: 25, 50 e 60 anni di matrimonio. Per tutta la comunità, è stato un momento particolarmente bello ed intenso. A loro e a tutti i presenti, il sindaco Gaeta ha espresso un grazie per il lungo cammino insieme, fatto di comprensione, sorrisi, affetto e anche dolore.

La giornata è iniziata con i ragazzi della scuola secondaria di I grado nel piazzale antistante il centro sociale Madre Teresa di Calcutta dove si è inaugurata la panchina viola della gentilezza ed il segnale “obbligo di baciarsi”.

L’amore, come ha ricordato il sindaco, coinvolge tutti gli aspetti e le sfumature della nostra vita, riguarda i nostri rapporti personali così come le nostre passioni che rendono la vita un dono meraviglioso tutti i giorni.

E così sarà bello in questo angolo poter godere della semplice bellezza che ci circonda o scambiarsi un bacio o un gesto di affetto con le persone care o far viaggiare fra le nostre mani i libri che sono da sempre dei meravigliosi “viaggi da seduto” tramite la cassettina posta sotto la panchina viola, dedicata proprio allo scambio di libri gratuiti, come ci ha spiegato l’assessore Alessandra Maddaloni, promotrice dell’iniziativa, donando il primo libro ai ragazzi per avviare lo scambio.