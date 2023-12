FOTO/A Montemiletto inaugurata la Biblioteca dedicata a Franco Basile

Nuovi ambienti per la Biblioteca Mons Militum dedicata al socio FRANCO BASILE. Grande festa per l’inaugurazione.

La Biblioteca fondata nel 2013, ed iscritta all’Anagrafe delle Biblioteche del MIC nel 2021 (codice ISIL ITAV0209), può contare su una nuova ed accogliente Sala. Oltre al patrimonio librario la struttura potrà essere utilizzata per sala studio, singolo o di gruppo, grazie alla predisposizione di postazioni studio, sala convegni e presentazioni, dotata di amplificazione e schermo, sala conferenze stampa.

“L’idea è quella di poter aver un vero e proprio polo culturale – dichiara Florindo Garofalo, presidente della Pro Loco Mons Militum – dove poter non solo leggere un buon libro ma discutere e condividere la passione con persone che gratificano in egual modo l’importanza umanistica di una buona e sana lettura. La nuova sala, predisposta con diversi servizi integrati, si propone come una culla di cultura, in un territorio che si è sempre ben prestato a farlo.

Vorrei, inoltre, ringraziare il Consiglio d’Amministrazione ed i Soci della Pro Loco Mons Militum, iper operativi – continua Garofalo – e chi in questi giorni di lavori e preparazione hanno contribuito alla realizzazione ed allestimento della Sala, e quanti hanno già dato la disponibilità per l’operatività, a 360°, della stessa. Infine ringrazio quanti quest’oggi hanno contribuito a rendere speciale questo giorno di nuovi inizi, a partire dalla famiglia Basile, ai Parroci, l’UNPLI, le associazioni del territorio che hanno partecipato ed ai tanti cittadini intervenuti, incuriositi dall’iniziativa”.

“Abbiamo deciso di dedicare questo nuovo ambiente – dichiara Ronald Polchoswki, vice presidente della Pro Loco Mons Militum – a Franco Basile, socio della Pro Loco ma soprattutto amico della Pro Loco, che ci ha, purtroppo, lasciato quest’anno. Franco era sempre vicino alle iniziative che come Pro Loco mettevamo in campo incoraggiandoci a non arrenderci di fronte alle difficoltà che incontravamo, e con il consenso della famiglia, alla quale va il nostro ringraziamento per averci concesso questa possibilità, abbiamo pensato di ricordarlo e farlo ricordare in questo progetto, che è sia l’arrivo che la partenza di un lungo percorso”.

La Pro Loco Mons Militum APS pertanto lancia un invito a quanti vogliano usufruire della sala, sia come utenti che artisti, scrittori, editori e pubblicisti.

La Sala sarà disponibile e gratuita per tutti gli utenti dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.30 tutti i giorni dal martedì alla domenica, in Piazza IV Novembre 8/9, a Montemiletto (AV). Montemiletto si conferma luogo aperto ed accogliente per la cultura.