Forza Italia, il nuovo commissario provinciale è D’Agostino

“Con il risultato ottenuto alle elezioni europee, Forza Italia ha dimostrato anche in Irpinia di avere enormi potenzialità in termini di crescita e di radicamento. La nomina a commissario provinciale rappresenta per me una grande responsabilità e, allo stesso tempo, una straordinaria opportunità per contribuire attivamente all’ulteriore rafforzamento del nostro partito sul territorio e alla crescita delle nostre comunità.” Così in una nota l’on. Angelo Antonio D’Agostino, neo commissario provinciale di Forza Italia Avellino, che aggiunge:

“Sono particolarmente grato all’onorevole europarlamentare Fulvio Martusciello non solo per la passione e la dedizione con le quali si spende per far crescere il nostro partito in Campania, ma anche per aver riposto fiducia in me e in quel gruppo dirigente che fin qui mi ha affiancato nel mio impegno politico.”

“Mi accingo a guidare Forza Italia in Irpinia coadiuvato dall’on. Francesco Maria Rubano e dalla dott.ssa Giuliana Franciosa che incontrerò entrambi nei prossimi giorni. Avvieremo insieme un nuovo percorso, intensificando un dialogo costruttivo con gli amministratori locali, con le realtà produttive, con le associazioni, sforzandoci di valorizzare al massimo le competenze presenti nel nostro territorio. In particolare – chiude D’Agostino – faccio appello ai tanti giovani che guardano a Forza Italia con interesse affinché decidano di impegnarsi in prima persona per contribuire insieme allo sviluppo delle nostre comunità e dell’intera provincia di Avellino.”