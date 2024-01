Carmine De Angelis, sindaco di Chiusano San Domenico e consigliere del Vicepremier Antonio Tajani, confermato come coordinatore provinciale di Forza Italia ad Avellino.

La nomina al termine del congresso che si è svolto questa mattina nella Sala Blu dell’Ex Carcere Borbonico. Oltre mille iscritti per il primo tesseramento dei berluscones d’Irpinia dopo una lunghissima fase commissariale.

Mozione unitaria per De Angelis che, in vista delle amministrative in città, detta la linea. “Noi chiari fin dall’inizio – scandisce -. Siamo alternativi sia al Centrosinistra che al finto civismo. Necessario dunque aprirci alla società civile per costruire un’alternativa a una politica che fa feste ma poca sostanza”.