Forza Italia, D’Agostino: “con Silvestro il Partito conferma radicamento in Campania”

“Forza Italia sta vivendo una straordinaria fase di radicamento sul territorio campano, scegliendo la propria classe dirigente in modo democratico e valorizzando chi si spende quotidianamente per il partito. L’elezione del senatore Francesco Silvestro a segretario provinciale di Napoli rappresenta una nuova importante tappa di questo percorso, che punta a costruire una squadra forte e coesa, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e di rappresentare al meglio i valori del nostro partito”. Questa la dichiarazione dell’on. Angelo Antonio D’Agostino, responsabile nazionale del Dipartimento Innovazione e sviluppo di Forza Italia e segretario provinciale di Avellino, a margine del congresso provinciale degli azzurri che si è tenuto stamani a Napoli.

“La nomina di una personalità di spessore come il senatore Silvestro – prosegue D’Agostino – assume un valore particolare, proprio perché avviene in un territorio strategico come quello napoletano. Sono convinto che, grazie alla sua esperienza, alla sua competenza e alla sua grande dedizione, Francesco saprà guidare Forza Italia verso nuovi traguardi, rafforzando la nostra presenza sul territorio e dando voce alle esigenze della comunità partenopea.”

“La sua leadership sarà fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono, come quella delle elezioni regionali, e per portare avanti i valori e i principi che da sempre contraddistinguono il nostro movimento politico. Con lui Forza Italia potrà crescere ulteriormente e offrire un contributo significativo allo sviluppo e al benessere della provincia di Napoli e della Campania”, conclude D’Agostino.