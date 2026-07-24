Forza Italia, il consigliere comunale di Montoro Antonio Russo aderisce al partito

Antonio Russo, consigliere comunale di maggioranza al Comune di Montoro, ha aderito a Forza Italia. La sottoscrizione dell’adesione è avvenuta questo pomeriggio nelle mani del segretario provinciale, Angelo Antonio D’Agostino.

Nato e cresciuto a Montoro, Russo è un imprenditore che ha sempre creduto nei valori di Forza Italia. Militante del movimento Giovanile azzurro sin dal 1994, ha mantenuto nel tempo una convinta e costante fedeltà al partito. Oggi rinnova il suo impegno politico, mettendo la propria esperienza amministrativa e professionale al servizio del territorio e della comunità, in piena sintonia con il progetto e i valori portati avanti sul territorio, da oltre un anno, dalla segreteria cittadina guidata da Selenia Panebianco.

“Accolgo con soddisfazione l’ingresso di Antonio Russo nella nostra squadra – ha dichiarato Angelo Antonio D’Agostino –. Si tratta di un amministratore che conosce da vicino i problemi del proprio territorio e che porta con sé un bagaglio di esperienza utile a tutta la comunità.

Forza Italia in Irpinia – aggiunge il segretario provinciale- conferma la capacità di attrarre chi si impegna concretamente per la propria realtà, rendendoci sempre più un punto di riferimento per gli amministratori locali. Il loro ruolo resta centrale nel nostro progetto politico: sono loro il primo punto di contatto con i cittadini e le loro istanze”.

“Russo entra a far parte del gruppo provinciale forzista che negli ultimi mesi ha registrato diversi ingressi tra simpatizzanti e amministratori della provincia di Avellino; una presenza sempre più espressione di passione, dedizione e amore per il nostro territorio”, ha concluso D’Agostino.