Forza Italia, Campagnuolo:”A Sant’Agata è tempo di futuro”

“A Sant’Agata è tempo di futuro, di guardare avanti con rinnovato ottimismo e spirito costruttivo. Nei prossimi mesi la mia città affronterà una nuova campagna elettorale che dovrà mettere al centro tematiche concrete ma al contempo determinanti per il nostro futuro. La pandemia globale di questi ultimi mesi ha posto l’accento su alcune tematiche rilevanti, che sono al centro del dibattito che da anni ormai pongo in essere” – questo è quanto afferma Evangelista Campagnuolo, vice coordinatore regionale di Forza Italia Giovani e Componente del Coordinamento Provinciale di Forza Italia Benevento -.

“Una attenzione all’agricoltura, al km0, al biologico e tutto quanto ne consegue non è solo una risposta necessaria ma anche la migliore possibile, rispetto ad un mercato che, negli ultimi mesi, ha evidentemente subito una forte battuta d’arresto. La valorizzazione delle produzioni locali quindi, unitamente al patrimonio storico ed artistico della nostra cittadina, non possono non rappresentare i primi punti cardine di quelli che saranno i progetti futuri per Sant’Agata. Bisogna avere l’intelligenza di non costruire muri e barriere, ma aprirsi per raccogliere le energie migliori affinché si possa concretizzare un programma, non solo amministrativo ma anche di rivoluzione culturale, ora come mai utile e necessario. Forza Italia, nella sua pulsione moderata, senza dubbio farà la sua parte”.