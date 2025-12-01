Forza Italia: “Calitri senza BancoPosta da mesi”

Si riporta la nota della Delegazione Forza Italia Calitri:

Calitri senza BancoPosta da mesi: disservizio inaccettabile. Cittadini stanchi del silenzio di Poste Italiane e dell’Amministrazione Comunale.

Calitri – La situazione dell’Ufficio Postale Centrale di Calitri è ormai diventata insostenibile. Da mesi il servizio BancoPosta risulta completamente assente, impedendo ai cittadini di effettuare operazioni essenziali come prelievi. Un disservizio così prolungato, in un paese delle aree interne, è considerato gravemente lesivo dei diritti degli utenti.

La popolazione esprime una crescente indignazione di fronte a quella che appare come una mancanza di attenzione e di rispetto verso i residenti: nessuna comunicazione chiara, nessuna data certa per il ripristino del servizio, nessuna soluzione temporanea adottata.

È inaccettabile che una comunità debba essere costretta a spostarsi in altri comuni per svolgere operazioni fondamentali, mentre da parte della Direzione dell’Ufficio Postale e dell’Amministrazione Comunale si registrano soltanto ritardi, silenzi e rimpalli di responsabilità.

Si chiede pertanto: una presa di posizione immediata della Direzione di Poste Italiane competente per la filiale di Calitri; una risposta ufficiale e tempestiva da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale; l’indicazione di tempi certi e non più rinviabili per il ripristino integrale del servizio BancoPosta.

La comunità calitrana non è più disposta ad accettare giustificazioni generiche o promesse non mantenute. I cittadini rivendicano il diritto a un servizio essenziale, e pretendono che Poste Italiane e le istituzioni comunali si assumano finalmente le proprie responsabilità.