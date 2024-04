FOTO/ Forum dei Giovani, Iandolo: “Scappano senza dare risposte attese dal 2018”

AVELLINO- La maggioranza fa mancare il numero legale e la seduta del consiglio comunale che oltre alla surroga del consigliere comunale Diego Guerriero, dimessosi dopo essere finito nell’inchiesta Appalti (a cui subentra il consigliere Michele Lombardi) e il tempo di rinviare il punto sui beni confiscati per il mancato passaggio in Commissione, alla richiesta di verificare il numero legale dopo circa un’ora dall’inizio della seduta, questo e ‘ venuto meno. Cosi e’ saltata la discussione relativa al regolamento del Forum dei Giovani con l’intervento del consigliere Francesco Iandolo. Tanto e’ bastato per far scatenare i giovani che attendevano risposte da parte dell’amministrazione su questa vicenda ormai sospesa dal 2018. I ragazzi hanno contestato duramente il comportamento dei consiglieri comunali di maggioranza, tanto che e’ stato necessario l’intervento della Polizia Municipale per fargli lasciare l’aula.

Il consigliere comunale di Avellino Prende Parte Francesco Iandolo ha criticato in modo netto quanto avvenuto nel pomeriggio: “Quello a cui abbiamo assistito in questo ultimo consiglio comunale, tra l’altro davanti a decine di giovani che aspettavano con ansia la discussione sul nuovo Regolamento del Forum dei Giovani e’ la sintesi perfetta di quello che si è avuto in questi cinque anni”. Il consigliere comunale di App Francesco Iandolo ha commentato così quanto avvenuto nel corso del civico consesso svoltosi nel pomeriggio a Piazza Del Popolo. “Un’amministrazione incapace di dare giudizi di merito, che scappa, rinuncia al confronto e a dare una risposta che i giovani attendono ormai dal lontano 2018”. A pesare ancora di più e anche l’assenza dell’assessore delegato, Stefano Luongo, stigmatizzata dal consigliere di App: “L’assenza dell’assessore delegato alle Politiche Giovanili, che è stato anche l’ultimo presidente del Forum dei Giovani, riassume anche l’interesse e la priorità su questo tema”.