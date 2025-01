VIDEO/ Fortini: “Di Festa penso tutto il male possibile. De Luca unico candidato in campo”

“In Regione Campania abbiamo un solo candidato in campo ed è Vincenzo De Luca. L’ex sindaco Gianluca Festa? Di lui penso tutto il male possibile: è una persona maleducata. Non mi stupisce il suo comportamento nei confronti dell’attuale sindaca Nargi.” Sono le parole dell’assessora regionale alle Politiche Sociali, Lucia Fortini, che questa mattina è intervenuta all’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria” per l’evento conclusivo del progetto “Non vedo, non sento, non parlo”, un’iniziativa promossa dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Per il ruolo di candidata governatrice era circolato anche il suo nome al posto dell’attuale presidente, voci che però vengono smentite dalla diretta interessata: “Noi abbiamo un candidato che è Vincenzo De Luca. Il Governo ha impugnato la legge elettorale, comportandosi in maniera differente rispetto al Veneto, dove Zaia sta concludendo il terzo mandato. Siamo fiduciosi che la Corte Costituzionale ci dia ragione, perché l’unico candidato in campo è l’attuale governatore.”

Forti critiche nei confronti dell’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, con cui i rapporti sono sempre stati tesi. “Di lui penso tutto il male possibile, è una persona maleducata,” afferma Fortini senza mezzi termini. Il riferimento è alle dichiarazioni di Festa in alcune interviste, rivolte contro l’attuale sindaca Laura Nargi: “Attacchi del tutto sbagliati. È fondamentale rispettare chi rappresenta le istituzioni, non solo come donna, ma anche come figura istituzionale.”

Sulle politiche sociali, Fortini riconosce che, nel passato, l’ambito di Avellino è stato problematico per la Regione Campania: “L’ambito di Avellino è sempre stato una spina nel fianco della Regione, non per motivi politici, ma per questioni di coordinamento. Se un coordinatore e un direttore sono persone competenti, allora certamente riusciranno a mettere in campo dei servizi.” Tuttavia, oggi si registra un cambio di passo: “So che la sindaca Nargi si sta impegnando molto per il Comune e l’intenzione è quella di collaborare sulle politiche sociali. Certo, ci sono anche difficoltà fisiologiche, ma oggi l’ambito di Avellino sta lavorando bene,” conclude Fortini.