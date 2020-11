Attualità Forniture alberghiere: dal frigobar all’asciugacapelli, cosa non può mancare 9 Novembre 2020

Le strutture ricettive che vogliono distinguersi in un mercato così competitivo hanno la necessità di fare affidamento su personale altamente qualificato, su servizi eterogenei e numerosi e sulle migliori dotazioni.

Poter offrire alla clientela prodotti sicuri e di livello è infatti uno degli aspetti focali su cui concentrarsi per assicurare il soggiorno perfetto. In questo senso, grande attenzione va posta alla pulizia e alla cura delle stanze: una camera con tutti i comfort, infatti, è un requisito indispensabile, anche secondo le regole dell’hotellerie.

Per assicurarsi risultati ottimali è dunque importante avvalersi di forniture alberghiere di qualità, con cui soddisfare ogni genere di necessità e assicurare un’esperienza piacevole e indimenticabile.

L’importanza del frigobar nelle camere d’albergo

Una camera d’albergo deve quindi possedere diversi accessori per essere considerata non solo confortevole, ma anche di grande valore. Uno dei primi elementi che è consigliabile scegliere con cura è il frigobar.

I frigobar per le camere degli alberghi sono infatti prodotti che possono aiutare nella composizione e nell’allestimento di un piccolo angolo ristoro pratico e sempre ben rifornito.

Il frigobar consente al consumatore di gustare le bibite o gli snack sempre alla giusta temperatura. Un’opzione che salvaguardia gusto e qualità delle bevande e degli alimenti. Questa semplice accortezza permette dunque di offrire un servizio eccellente alla clientela che ne apprezzerà anche i risvolti pratici. Attraverso l’impiego del frigobar, infatti, è possibile conservare al meglio bevande e cibi tipici acquistati durante il viaggio.

Per quanto riguarda la scelta del modello, è preferibile optare per proposte ad alta classe energetica, così da ridurre i consumi e beneficiare di soluzioni performanti, in grado di garantire anche risparmio alla struttura.



Perché dotare ogni stanza di asciugacapelli e casseforti

L’esperienza di qualità che si desidera far vivere al consumatore può essere realizzata intervenendo su più ambiti. Per creare la stanza perfetta e, di conseguenza, assicurare il soggiorno ideale bisogna, infatti, porre attenzione anche ad altri accessori.

Oltre al frigobar, un altro esempio, in tal senso, è costituito dall’asciugacapelli, un accessorio che solleva da una serie di problematiche organizzative e di viaggio molto comuni tra i vacanzieri.

Il phon può portare via molto spazio all’interno di una valigia, può essere ingombrante e pesante o, ancora, nella fretta della partenza può capitare di dimenticarlo. Per questo è sempre molto apprezzata la presenza di un asciugacapelli nella propria camera d’albergo.

Le possibilità a disposizione degli albergatori, a questo proposito, sono numerose: generalmente, si tendono a preferire i modelli a parete, che permettono agli ospiti di contare su silenziosità e praticità e al tempo stesso tutelano le strutture da eventuali danneggiamenti provocati da cadute accidentali.

Un altro elemento che poi non deve mai mancare è la cassaforte. Questo prodotto è infatti il miglior sistema per assicurare la giusta protezione agli averi e ai documenti preziosi della clientela. Una sicurezza che permette di vivere con serenità l’intero soggiorno nell’albergo.

Selezionare sempre forniture alberghiere di qualità

In ogni caso, non basta avere ben chiaro i prodotti da inserire nelle proprie stanze d’hotel per essere sicuri di andare nella giusta direzione. Al contrario, è importante dedicare attenzione anche alle peculiarità delle forniture alberghiere.

Queste devono essere realizzate con materiali di qualità e attraverso processi di produzione che rispettino alti standard. In aggiunta, è poi consigliabile avvalersi di accessori professionali, creati proprio per assolvere al meglio alle necessità delle strutture alberghiere.

Solo procedendo in questo modo si può essere sicuri di optare per prodotti di valore, performanti e convenienti sia nel breve che nel lungo periodo: una scelta che si riflette positivamente anche sull’immagine stessa della struttura.