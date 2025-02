Formazione e lavoro, domani “focus” presso Unisannio e Olio Dante

Benevento. Scuola, università e lavoro. Domani, lunedì 17 febbraio 2025, è in programma una nuova iniziativa di formazione e orientamento giovanile organizzata della Cooperativa sociale onlus “Oltre le Mura” di Benevento, nell’ambito del progetto educativo “Riflesso”, finanziato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in riferimento alla “Missione 5” del PNRR.

Domani, dunque, gli allievi dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Francesco De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi saranno impegnati in una giornata “full immersion” tematica: in mattinata, a Benevento, saranno coinvolti in attività di orientamento formativo presso i dipartimenti dell’Unisannio; nel pomeriggio, poi, essi si recheranno a Montesarchio, in visita guidata presso gli stabilimenti dell’azienda Olio Dante, per approfondimenti sul ciclo produttivo aziendale.

Il progetto “Riflesso” si concretizza, infatti, anche mediante l’organizzazione di percorsi di orientamento alla formazione superiore e/o universitaria e ai sistemi produttivi locali. La coordinatrice del progetto “Riflesso” e presidente della Cooperativa sociale onlus “Oltre le Mura”, Carmen Cenicola, evidenzia che anche questa nuova iniziativa «rientra fra i percorsi educativi e di orientamento mirati previsti dalla nostra elaborazione progettuale, per contrastare nei giovani l’abbandono scolastico e il dilagante fenomeno del disinteresse giovanile all’istruzione, alla formazione e al lavoro. Colgo l’occasione per ringraziare il delegato per l’Orientamento dell’Unisannio, prof. Ennio Cavuoto, per la sua disponibilità. Il progetto “Riflesso”, di cui siamo ente capofila, è pienamente in fase di svolgimento nell’Ambito Territoriale A3 di Lioni».