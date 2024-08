Formab: aperte le iscrizioni per il corso gratuito Green & Energy Specialist per formare professionisti della sostenibilità ambientale

L’ATS Green & Energy Specialist, che vede come capofila Mab Security Srl e sostenuta da partner prestigiosi, ovvero l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, l’Istituto Tecnico Economico Luigi Amabile di Avellino, RI.FOR.MED SRL Napoli, CONNEXT SRL Avellino, dà il via alle iscrizioni per il nuovo corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) dedicato alla formazione di Green & Energy Specialist.

Il corso, completamente gratuito, prevede un percorso di 800 ore, suddiviso in 480 ore di formazione in aula e 320 ore di stage aziendale. Destinato a giovani e adulti, occupati, disoccupati e inoccupati con diploma di istruzione secondaria superiore o che abbiano completato il quinto anno di liceo o istituti tecnici professionali, è progettato per rispondere alle crescenti esigenze di figure esperte in sostenibilità ambientale ed efficienza energetica nel settore industriale e dei processi produttivi aziendali.

Il percorso formativo è suddiviso in 13 unità e alla sua conclusione, i partecipanti riceveranno un certificato di specializzazione tecnica superiore, riconosciuto a livello europeo (EQF 4) e valido per i concorsi pubblici. Inoltre, verranno attribuiti 15 CFU per gli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, mentre 9 CFU verranno attruiti agli studenti della Scuola interdipartimentale di economica e giurisprudenza.

Le attività formative si svolgeranno presso la sede di Mab Security Srl, in via Piano Alvanella a Monteforte Irpino (AV). Gli allievi beneficeranno di un rimborso spese di trasporto e, al termine del corso, coloro che avranno superato con successo la verifica finale riceveranno una borsa di formazione di 500 euro.

Le iscrizioni sono a numero chiuso (max 20 partecipanti e 4 uditori) e saranno aperte fino al 20 settembre 2024 alle ore 12:00.

La selezione degli ammessi prevede una valutazione dei requisiti iniziali, una prova scritta e un colloquio orale. Le attività inizieranno ad ottobre 2024 e si concluderanno a luglio 2025.

Per ulteriori informazioni e per candidarsi è possibile inserire i propri dati al seguente link https://www.formab.eu/services-3.