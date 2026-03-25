L’esperta Forlì sulla strada dell’Unicusano Avellino Basket

Penultimo turno infrasettimanale per l’Unicusano Avellino Basket, il match valido per la trentunesima giornata della Serie A2 OldWildWest si gioca sul campo dell’Unieuro Forlì. Palla a due alle ore 20.00 all’Unieuro Arena. Gli irpini ci arrivano dopo aver battuto in casa la Sella Cento, dopo ben due tempi supplementari. Forlì, invece, è reduce dal match salvezza giocato sul campo di Ruvo di Puglia, partita intensa e combattuta con i due punti strappati nel finale dalla formazione pugliese. Arbitri dell’incontro i signori Fulvio Grappasonno di Lanciano, Claudio Berlangieri di Trezzano Sul Naviglio, Luca Bartolini di Fano. All’andata la squadra biancoverde si è imposta con il punteggio di 90-79, una gara nella quale Forlì provò con tutte le sue armi a mettere in difficoltà gli irpini.

Stasera sarà una partita differente, giocare sul campo dell’Unieuro non è mai facile ed i biancorossi hanno bisogno di punti, per cercare di uscire dalla zona play-out. Avellino torna sul luogo del delitto, là dove lo scorso anno, sempre nel corso di un infrasettimanale, i biancoverdi vennero beffati sulla sirena da Parravicini. Questa volta il gruppo si augura in un epilogo diverso. La differenza in questa partita la faranno l’energia ed il ritmo da impostare ed anche la fiducia, che in questo momento non manca agli irpini. Detto che la difesa dovrà sempre avere il suo peso, il team di coach Di Carlo dovrà tentare di giocare ad alti possessi, sfruttando soprattutto le caratteristiche dei propri esterni. Giocare ad un ritmo più compassato potrebbe favorire la squadra di casa, che ha dalla sua l’esperienza di giocatori veterani e vincenti. Una delle chiavi sarà anche arginare la presenza di Stephens e Gaspardo, uomini con presenza sotto le plance.

L’AVVERSARIO

Quest’anno Forlì è stata costruita aggiungendo uomini di esperienza, ma fino a questo momento la scelta non ha pagato del tutto. Alcuni elementi hanno dovuto fronteggiare infortuni, che non hanno consentito a coach Antimo Martino di avere sempre la squadra in ottime condizioni. A trascinare fino a questo momento Forlì sono stati Harper, Pepe e Stephens. Il lungo è arrivato a stagione in corso, contro Avellino all’andata ha giocato la prima partita con la nuova squadra, nella quale ha saputo costruirsi buoni numeri. Bossi è stata un’aggiunta preziosa, che porta talento e punti nel reparto esterni. Probabilmente l’Unieuro ha disputato una stagione inferiore alle attese, ma proprio questo la rende un avversario molto pericoloso perché imprevedibile.