Subito dopo le 2 di questa notte, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Forino in via Verdi, per un incendio che ha interessato un autocarro in sosta lungo la strada.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area.

Danneggiato solo un cassonetto per la raccolta degli indumenti in disuso.