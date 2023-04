Forino, omicidio stradale a Celzi: patteggiamento e servizi sociali per un cinquantenne

FORINO- Un anno e quattro mesi di reclusione e otto mesi di servizi sociali presso il Comune di Montoro per il cinquantenne accusato dell’omicidio stradale di Alfonso Avagnano, il sessantanovenne travolto e ucciso dal furgone guidato dell’imputato il sedici novembre scorso in Via Due Principati a Celzi di Forino. Il Gup del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa del cinquantenne, gli avvocafi Angelo Carrella e Roberto Altavilla. Al cinquantenne applicata anche la sanzione accessoria della revoca della patente per un anno e quattro mesi. I familiari della vittima si erano costituiti in giudizio ed erano rappresentati dall’avvocato Cesare Fiorentino. La vicenda risale al novembre scorso, quando alle prime ore della mattinata si era registrato l’investimento mortale. Avagnano, che si trovava sul bordo della carreggiata destra di Via Due Principati e si trovava sul margine della carreggiata destra rispetto al furgone, era stato sbalzato per qualche metro contro una recinzione. E proprio a causa dei gravi traumi cranio encefalico e interno, era deceduto sul colpo. Le indagini dei Carabinieri della locale stazione dell’Arma avevano ricostruito la dinamica e le responsabilità di quanto avvenuto.