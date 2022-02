Forino, incidente stradale: muore un 16enne. E’ successo in via Scheta. Coinvolti un’autovettura e un ciclomotore condotto dal 16enne del luogo.Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, anche per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.