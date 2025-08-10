Forino, donna di 32 anni scomparsa da ore: apprensione in paese

Ore di apprensione a Forino per la scomparsa di una donna di 32 anni, allontanatasi dalla propria abitazione nella giornata di ieri. La donna, come riportato dalla pagina online News della Citta’ e il sito Irpiniaoggi, residente nel centro irpino, si sarebbe allontanata a piedi, lasciando a casa sia il cellulare sia il portafogli. Da allora non si hanno più sue notizie.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, coadiuvati dai Carabinieri e da numerosi volontari. Le ricerche stanno interessando sia l’area urbana sia le zone rurali circostanti, con l’impiego di unità cinofile, droni e squadre a terra.

L’intera comunità si sta mobilitando per fornire supporto alle operazioni, mentre le autorità invitano chiunque abbia visto la donna o possa fornire informazioni utili a contattare subito le forze dell’ordine.

La speranza di tutti è di ritrovarla sana e salva nelle prossime ore.