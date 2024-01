Forino, diciassettenne denuncia nuova aggressione: schiaffeggiata in strada

FORINO – A distanza di pochi giorni dell’aggressione rimediata nei pressi della villa comunale da parte di un soggetto che l’aveva presa alle spalle, la diciassettenne denuncia una nuova aggressione. Quella avvenuta nella serata di lunedì, quando, intorno alle diciannove, stava facendo rientro a casa con un’amica.

Anche stavolta un uomo con volto travisato dal cappuccio del suo giubbotto avrebbe tentato di bloccarla e anche colpita con uno schiaffo che le ha provocato escoriazioni al mento.

Tanta paura per la diciassettenne che ha richiamato con le sue urla i residenti della zona. Per l’aggressore non è restata altra scelta che dileguarsi.

La ragazza è stata accompagnata a casa e poi alla Guardia Medica per essere refertata. La vicenda come le due precedenti, una a Salerno e l’altra proprio a Forino, è stata denunciata alla locale stazione dell’Arma.

Il timore è che si possa trattare dello stesso aggressore negli ultimi due casi. Le indagini sono in corso.