Forino: auto finisce in un fondo agricolo e si ribalta. Ferito il conducente

I vigili del Fuoco sono intervenuti, oggi pomeriggio, sulla strada provinciale 88, nel territorio del Comune di Forino, in Via Due Principati, per un incidente.

Un’auto, guidata da una ragazza originaria di Contrada, dopo aver sbandato, è finita in fondo agricolo, ribaltandosi. Pronto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza, rimasta lievemente ferita, presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. L’auto incidentata è stata messa in sicurezza.