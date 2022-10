Forestali senza stipendio da mesi: ispettorato del lavoro convoca Comunità Montana dell’Ufita e Sifus

Mentre è in corso la protesta permanente dei lavoratori forestali della Comunità Montana dell’Ufita, che da oltre 6 mesi denunciano di non percepire stipendio per il lavoro prodotto, il Sifus-Confali prende atto dell’indifferenza delle Istituzioni e in modo particolare del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e degli enti delegati.

“Le risorse per finanziare l’area forestazione, quindi la manutenzione dei boschi, delle montagne e tante altre competenze che hanno le comunità montane che sono enti delegati dalla Regione e che non hanno finanza propria, sono fondi europei – dice il presidente Maurizio Grosso -. Fondamentalmente le comunità montane presentano dei progetti, i così detti piani di forestazione, sperando che la Regione Campania possa approvarli e metterli a finanziamento. Ora giunge voce, e speriamo non corrisponda a verità, che sarebbero stati bocciati tre progetti utili per attingere ai finanzianti extraregionali promossi dalla comunità montana dell’Ufita. Se la voce dovesse corrispondere a verità, significherebbe sia che è caduta una ulteriore tegola contro i lavoratori forestali che da mesi e mesi non percepiscono il loro salario, sia che la comunità medesima va commissariata per incapacità oggettiva di gestione e che il Presidente della Regione, De Luca ha, inoltre, l’obbligo di intervenire con poteri sostitutivi per la progettazione”.

E’ unitile dire che i lavoratori sono allo stremo. Le cause sono diverse e articolate: da una lato Regione e enti preposti non sono in grado di presentare i necessari progetti extraregionali e dall’altro con i soldi disponibili si affidano a ditte esterne, mantengono privilegi (livelli, qualifiche, etc.) e non sono capaci di amministrare il bene pubblico.

“Ribadiamo che il Sifus – continua il presidente Maurizio Grosso – qualora dovesse avere certezza della bocciatura dei tre progetti che riguarderebbero i comuni di Sturno, Casalbore e Savignano Irpino, invierà una nota ufficiale al Presidente De Luca e all’Assessore all’Agricoltura Caputo. Serve un intervento serio e concreto. Le risposte debbono essere rapide perché non possiamo continuare ad assistere inermi alla disgregazione del nostro tessuto produttivo e sociale. Nel contempo Venerdì 28 ottobre incontreremo l’Ispettorato del Lavoro di Avellino e la Comunità Montana dell’Ufita in seguito ad una convocazione per entrare nel merito della questione”.

Il dirigente SIFUS regione Campania Michele Turcio