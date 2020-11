Attualità Fontanot-Sedie con braccioli: ecco da dove comincia l’home relooking 6 Novembre 2020

Le sedie che troneggiano in soggiorno o in cucina ti hanno stancato e vuoi rinnovare l’ambiente con modelli più moderni? Ecco una buona partenza per un home relooking di successo. Metti attorno a un tavolo delle sedute di design e anche un tavolo da poco brillerà di luce di riflessa. Soprattutto se scegli di circondare il tavolo di sedie con i braccioli, la zona pranzo verrà valorizzata con eleganza. Stai tranquilla: che si tratti di arredare la zona pranzo del living o della cucina, che servano per dare personalità a un ufficio o come semplice elemento decorativo in ingresso o in camera, con le sedie con braccioli non si sbaglia mai. Le sedie o poltroncine con i braccioli sono elementi di design che risolvono molte esigenze e si rivelano sempre un’ottima scelta per portare raffinatezza in ogni stanza.

Design minimalista e colori neutri

In arredamento, lo stile contemporaneo celebra i mobili dalle linee ariose e pulite, se in più la sedia con i braccioli può vantare un design minimalista e colori sobri diventa un passe-partout. Infatti una seduta così puoi inserirla senza esitazione in ogni ambiente, indipendentemente dallo stile degli arredi già presenti, perché con la sua freschezza riesce a sdrammatizzare con brio anche una stanza con gli arredi più classici. Ed è questo quello che ti serve per un home relooking che, senza richiedere grossi interventi, produca grandi effetti.

Riciclare le vecchie sedute per fare posto a nuove sedie di design

A volte però il dubbio nasce. Si esita a comperare nuove e moderne sedie con i braccioli perché quelle in casa non sono ancora talmente vecchie da meritarsi il macero. In realtà non è necessario disfarsi di quelle vecchie, basta rinnovarle con un po’ di personalità e trasformarle in sedute spiritose per dare allegria all’ingresso spento, per creare un intimo angolo lettura, per arredare il balcone, o anche per le camere dei ragazzi e degli ospiti. Le vecchie sedie possono diventare oggetti d’arredo da accostare alle nuove poltroncine con braccioli. Usa la fantasia e la creatività per ridipingere una sedia, magari giocando con il bicolore dello stile scandinavo. Oppure divertiti a rivestire la seduta e lo schienale con un raffinato e originale motivo patchwork. Procurandoti qualche scampolo di tessuto puoi coprire le vecchie sedie, ciascuna in maniera diversa, così da distribuirle in diversi punti della casa. In questo modo avrai fatto spazio alle nuove sedie con i braccioli, senza sprecare inutilmente le vecchie ancora in grado di assolvere il loro compito.

Home relooking moderno ed eclettico

Cambiare le sedute è un ottimo inizio per un rinnovamento degli ambienti senza stravolgere tutti gli arredi. Anche perché ti permette di attuare un home relooking moderno e orientarti verso lo stile eclettico. Cosa significa? Semplice: anche quando devi acquistare solo le sedie con i braccioli per la camera da letto o degli sgabelli per la cucina non cercare qualcosa che si fonda e si perda nell’uniformità dell’arredo esistente. Cerca invece di usare queste occasioni per combinare più stili, mixare colori e materiali. Non avere paura di inserire una sedia con braccioli in metallo e rattan in un soggiorno arredato con mobili classici, combina una poltroncina con braccioli in tessuto patchwork e gambe di legno dal sapore scandinavo con accessori rétro glamour. Le sedie, i tappeti, le lampade da tavolo e i lampadari sono i dettagli che meglio si prestano a stupire con eleganza, sorprendendo l’occhio con scelte non convenzionali.