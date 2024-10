Fontanarosa, inaugurata la nuova biblioteca comunale: un luogo di cultura per la comunità

Oggi, sabato 26 ottobre, alle ore 11:00, presso la sede municipale, in Piazza Cristo Re, a Fontanarosa, la biblioteca comunale ha ufficialmente aperto le sue porte. Un progetto volto a promuovere la cultura e l’istruzione nel territorio di Fontanarosa.

L’inaugurazione ha attirato l’attenzione dell’intera comunità tra cui famiglie, studenti, e appassionati di lettura.

Durante la cerimonia sono intervenuti il sindaco di Fontanarosa, Giuseppe Pescatore, il parroco di Fontanarosa, Don Angelo Gaeta, la Dirigente Scolastica I.C.L. Di Prisco, Pamela Petrillo, il Delegato alla Cultura Comune di Fontanarosa, Giuseppe Casarella e il Direttore biblioteca comunale, Alfonso Rubino.

Uno spazio che diventerà un punto di riferimento per la comunità, stimolando la curiosità e l’amore per la lettura tra le nuove generazioni. La cultura è un patrimonio da condividere, e oggi, più che mai, la biblioteca comunale farà da guida in questo percorso.

Gli orari di apertura sono i seguenti: il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16:00 alle 19:00.