Fontanarosa: Carabinieri ritrovano e restituiscono buoni postali rubati a un anziano

FONTANAROSA – Nelle scorse ore, i Carabinieri della locale Stazione, già impegnati in specifici servizi di controllo e perlustrazione, hanno rinvenuto numerosi buoni postali asportati dall’abitazione di un anziano del posto alcune settimane fa.

I titoli di credito, abbandonati forse per essere recuperati successivamente, sono stati restituiti all’avente diritto.

La traccia odierna unita alle informazioni acquisite in occasione dell’arresto in flagranza operato dai militari dalla Compagnia di Mirabella Eclano qualche giorno fa, rappresenta per investigatori un ulteriore tassello da aggiungere agli elementi finora raccolti.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino è costantemente impegnato nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori.