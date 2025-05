Fontana di San Tommaso: Progetto di rigenerazione storico, culturale ed ambientale

Sin dal suo insediamento l’Amministrazione comunale di Grottaminarda ha deciso di avviare un progetto di recupero e valorizzazione della storica fontana di San Tommaso.

Si tratta di una sorgente d’acqua antichissima, mentre la struttura che la ricopre è di epoca moderna.

Oggi questo progetto di rigenerazione prende forma, difatti, il prossimo 8 maggio, l’Amministrazione comune, incontrerà presso la Sala Giunta i funzionari della Regione Campania per avviare un programma di rilancio del territorio di Grottaminarda attraverso un intervento integrato di rigenerazione che coinvolga tutti gli ambiti: storico, culturale, sociale, ambientale ed economico.

Tra gli obiettivi vi è quello di restituire vitalità ed attrattività ad una delle fontane storiche della comunità quella di San Tommaso, intorno alla quale ruotano diverse leggende legate in parte alla storia ed in parte a fantasie popolari; si racconta, ad esempio, che in quei luoghi si recasse proprio San Tommaso nei periodi in cui era ospite nel Castello dello zio, Ladislao d’Aquino, e che proprio perchè toccate dal Santo Patrono quelle acque fossero benedette e sgorgassero fresche d’estate e calde d’inverno. C’era poi la convinzione che chi beveva da quella fonte non avrebbe più lasciato Grottaminarda.

I fondi necessari per l’intervento sono cospicui e l’Amministrazione sta pensando anche ad una compartecipazione straordinaria pubblico/privato.

Si tratta di un punto di partenza di rifunzionalizzazione del patrimonio monumentale esistente in un modello virtuoso di rigenerazione ambientale e culturale, avviato diversi mesi fa e che si spera possa trovare sviluppi a breve. Ovviamente dopo l’incontro di giovedì ci sarà una nuova informativa per dare compiutezza ai cittadini sul prosieguo del progetto.