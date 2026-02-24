Folle fuga nel Corso e auto danneggiate: il trentaseienne domani davanti al Gip

AVELLINO- Il trentaseienne finito agli arresti domiciliari per danneggiamento aggravato, detenzione di arma bianca, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale,resosi autore della folle fuga bloccata dagli agenti della Questura di Avellino lungo il Corso, dovra’ comparire domani mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone per l’udienza di convalida dell’arresto eseguito dalle Volanti di Via Palatucci. Il trentaseienne, difeso dall’avvocato Enrico Matarazzo, dopo le notifiche di rito e’ stato trasferito agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni del giudice. Oltre al coltello, sequestrato dagli agenti, aveva anche dello spray al peperoncino.
