Flumeri, donna polacca si toglie la vita sul balcone di casa

Sconcerto a Flumeri. Gesto estremo di una donna che ha deciso di togliersi la vita impiccandosi sul balcone di casa in via Castello. Una scena agghiacciante vista da molti. Subito chiamati i soccorsi per lei non c’è stato nulla da fare.

La donna di origini polacche, vedova e madre di una figlia, viveva da tempo a Flumeri ed era ben integrata, dunque il suo gesto ha sconvolto la piccola comunità.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso. Informata la Procura della Repubblica di Benevento dell’accaduto.