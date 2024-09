Fleet management: cos’è e a cosa serve

Spesso si sente parlare, soprattutto in ambito lavorativo, di fleet management, ma di cosa si tratta esattamente? È ormai un processo essenziale per le aziende che dispongono di un ampio parco veicoli, indipendentemente dalle dimensioni della flotta. Questo, infatti, comprende la gestione amministrativa di tutte le attività legate ai veicoli commerciali, dall’acquisizione alla manutenzione, fino alla loro definitiva dismissione.

In poche parole, l’implementazione di un fleet management efficiente permette alle aziende di coordinare la logistica dei mezzi di trasporto e gestire al meglio le soluzioni di mobilità aziendale disponibili, come ad esempio le flotte aziendali in noleggio oppure il leasing dei mezzi o, in alternativa, l’acquisto.

Perché scegliere un servizio di fleet management?

Con un servizio di fleet management, le aziende possono delegare la gestione completa dei servizi legati al proprio parco auto ad esperti del settore, liberandosi delle responsabilità logistiche ed amministrative connesse alla gestione dei veicoli.

Questo servizio, infatti, offre un’efficace soluzione per semplificare il controllo della flotta, eliminando le incombenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alle pratiche assicurative, alla gestione dei sinistri, al monitoraggio delle scadenze fiscali ed alla pianificazione delle revisioni.

Affidare la gestione della flotta a professionisti consente alle aziende di concentrarsi sulle proprie attività principali, migliorando l’efficienza operativa e riducendo il tempo e le risorse dedicate alla gestione interna dei veicoli. Inoltre, i professionisti in genere sono dotati di tecnologie avanzate e strumenti digitali che permettono un monitoraggio costante della flotta, contribuendo a prevenire problemi e garantire che ogni veicolo sia sempre in ottime condizioni.

Di cosa si occupano i professionisti del fleet management?

Come già accennato, i professionisti che si occupano di fleet management hanno diversi compiti e responsabilità che permettono di ottimizzare e rendere più sostenibile la gestione della flotta aziendale.

La loro funzione è cruciale per garantire che i veicoli siano non solo in perfetto stato di manutenzione, ma anche conformi alle normative ambientali, contribuendo così a ridurre l’impatto ecologico dell’azienda. Si occupano inoltre di coordinare le attività dei conducenti e del personale addetto alla gestione della flotta, assicurandosi che tutte le operazioni vengano svolte in modo fluido e senza intoppi.

Fleet management e noleggio a lungo termine

Spesso si pensa che la scelta del fleet management escluda in automatico il noleggio a lungo termine, ma non è così. Le due formule, infatti, possono tranquillamente coesistere all’interno di un parco auto aziendale.

Spesso accade che una singola grande flotta sia composta sia da veicoli operativi in fleet management sia da auto noleggiate a lungo termine. In entrambi i casi, il segreto è l’outsourcing. Affidarsi a un’azienda esterna specializzata nella gestione della flotta, infatti, permette di evitare a monte tutti i problemi organizzativi e logistici, nonché l’impiego massiccio di risorse umane che un lavoro “fai da te” comporterebbe.

In poche parole, abbinando il noleggio a lungo termine al fleet management, è possibile guidare le auto senza pensieri e concentrarsi solo ed esclusivamente sul proprio core business, senza pensare a fattori che possono far perdere tempo e risorse da dedicare ad altro.