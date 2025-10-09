Fit Cisl Irpinia-Sannio, massima solidarietà al dipendente di Irpiniambiente aggredito

Si riporta la nota a firma di Francesco Codella, segretario Fit Cisl Irpinia Sannio.

La Fit Cisl Irpinia Sannio esprime la massima solidarietà al dipendente di Irpiniambiente Carmine Laudonia, aggredito intorno alle 5 di questa mattina mentre si recava al lavoro. Il responsabile della sede di via Rivarano è stato affrontato e colpito da due uomini a volto coperto, che lo attendevano nei pressi della sua abitazione. Carmine ha rimediato dieci punti di sutura e contusioni alle braccia e alle gambe. Un’aggressione vile che non ha giustificazione alcuna ma è probabile che sia collegata ad un movente lavorativo, visto che al nostro collega non gli è stato portato via il borsello. La sua pronta denuncia dell’episodio in Questura ci fa ben sperare che i responsabili possano essere individuati e assicurati alla Giustizia. A Carmine auguriamo una pronta guarigione. Mentre alle forze dell’ordine e alla magistratura va il nostro appello di fare in modo che questi atti di violenza non si ripetano più.