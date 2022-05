Fisco: ‘banda’ per fallimenti, 24 indagati e sequestro 11 mln

La Guardia di Finanza di Napoli e Benevento sta dando esecuzione, a Benevento e in varie località del territorio nazionale, a una misura cautelare di interdizione dall’esercizio di attività professionale e di impresa, per la durata di dodici mesi, nei confronti di otto indagati, e al sequestro preventivo di una nota struttura alberghiera e di due immobili, nonchè, per equivalente, di denaro e beni fino alla concorrenza di circa 11 milioni di euro.

I provvedimenti emessi dal gip sannita sono legati a una inchiesta con 24 persone indagate, a vario titolo, di associazione a delinquere aggravata dalla transnazionalità, reati tributari, fallimentari e di falso.

I particolari dell’indagine verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Benevento.