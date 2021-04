Sport Fipav Irpinia Sannio: al via questo week-end i campionati interterritoriali 17 Aprile 2021

In questo week-end partono i campionati inter-territoriali giovanili under 15, under 17 e under 19. A partire saranno prima i tornei maschili mentre la settimana successiva saranno a scendere in campo le squadre femminili.

Dopo ben un anno di assenza in palestra i ragazzi dei settori giovanili ricominciano le proprie attività dando segno di speranza a tutto il movimento pallavolistico e soprattutto allo sport in generale. Sono diverse le formazioni del comitato territoriale Irpinia – Sannio che si sono iscritte ai campionati tra cui l’Olimpica Avellino, l’Accedemy School Volley Montefalcione, l’Accademia Benevento e l’ASD Primavera.

Dopo questa prima fase, interterritoriale, verrà disputata una fase regionale e la vincente parteciperà alla fase nazionale.

“Finalmente si gioca – commenta il presidente del comitato territoriale Irpinia Sannio, Stefano Aquino – , seppur tra molteplici difficoltà e con il rammarico di non poter contare su tantissime squadre private di strutture da parte di istituzioni poco sensibili al movimento sportivo. E nonostante la Federazione Pallavolo ha emanato un protocollo dettagliato ed efficiente per garantire la ripresa in sicurezza, altri campionati sono in Fase di partenza sperando che le buone notizie di queste ore con una parziale apertura anche al pubblico, facciano da leva alle amministrazioni ed alle dirigenze scolastiche che oggi privano le società sportive di fare pallavolo e sport in genere ai giovani”.