Fiori d’arancio a Pavia: il sì di Madalina e Davide

PAVIA / GROTTOLELLA – Una splendida giornata di sole e grandissima emozione a Pavia, dove oggi Madalina Manole e Davide Maglio si sono uniti in matrimonio, circondati dall’affetto di parenti e amici.

Una storia d’amore bellissima che unisce il Nord e il Sud: lo sposo, Davide, è infatti un fiero ragazzo originario di Grottolella, in provincia di Avellino. Nel suo paese d’origine Davide è stimatissimo e molto conosciuto per la sua grande passione per lo sport, in particolare per il basket, e per il suo costante e generoso impegno verso la sua comunità. Scelte di cuore lo hanno portato a trasferirsi al Nord per iniziare la nuova vita insieme alla sua Madalina, ma il legame con la sua terra resta più forte che mai.