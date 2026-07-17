Fiocco rosa in casa Matarazzo: gli auguri alla piccola Ginevra e ai suoi genitori

Un messaggio di gioia per la nascita della piccola Ginevra. 16.07.26 ore 20.33: un messaggio con un sola piccola parola di 4 lettere ci ha cambiato la vita! Nata: che bello è stato leggerlo, che sensazione meravigliosa è stata vederla! Ti sei fatta desiderare e ora non vediamo l’ora di abbracciarti: Ginevra sei finalmente con noi!Auguri a papà Orlando e mamma Marta da zio Enrico, zia Annarita ed Eugenio. Auguri dalla redazione di Irpinianews