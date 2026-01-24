Finite le speranze per Sharon, dispersa nella frana in Nuova Zelanda

AVELLINO- Nella notte si sono purtroppo infrante le speranze di poter avere un epilogo positivo per Sharon Maccanico, 15 anni, avellinese tra i dispersi della frana in Nuova Zelanda. Nelle scorse ore si erano moltiplicati gli appelli di speranza affinché la ragazza fosse ritrovata viva, a distanza di quasi tre giorni dalla frana che ha travolto il campeggio Beachside a Mount Maunganui, nel nord del paese. Come riportato da Fanpage, in una nota del Pak ūranga College, che la giovane frequentava, ha spazzato via quello che rimaneva della speranza.”Con profonda tristezza condividiamo la scomparsa di due studenti del Pak ūranga College, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, nella tragedia del Monte Maunganui”, si legge nella nota, “Il college è stato in contatto con entrambe le famiglie per esprimere la nostra più sentita cordoglio e aroha (termine maori simile ad amore ma che indica soprattutto compassione ed empatia, ndr). Molti membri del college sono stati profondamente colpiti dalle notizie e stiamo lavorando per supportare studenti e personale nei prossimi giorni e settimane. Il benessere della nostra comunità universitaria è fondamentale poiché l’anno scolastico inizia la prossima settimana in circostanze incredibilmente tristi. I genitori hanno ricevuto un’email questo pomeriggio con consigli e informazioni per supportare i loro figli/e nell’elaborare questo evento angosciante”. La nota del college è stata pubblicata alle 3.49 di questa mattina, orario italiano. I familiari che vivono ad Avellino, nella frazione Picarelli avevano invitato a pregare per Sharon con una messa nella Chiesa del Santissimo Salvatore