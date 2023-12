Finisce a Montoro la fuga del pastore fratricida evaso: D’Aponte arrestato dai Carabinieri

MONTORO- E’ finita nel pomeriggio di oggi la fuga di Alfonso D’Aponte, il pastore di Montoro che qualche giorno fa non aveva fatto rientro da un permesso premio nella Casa-Lavoro di Vasto Marina, dove sta scontando una delle misure accessorie alla condanna per l’omicidio della sorella e per le lesioni gravissime al fratello nell’ultimo episodio criminoso che lo ha visto protagonista a Montoro. I militari della Compagnia di Solofra, quelli della stazione di Montoro, lo hanno bloccato lungo una strada tra Piano e Preturo. I Carabinieri erano in allerta, visto che come già avvenuto precedentemente D’Aponte avrebbe potuto raggiungere di nuovo Montoro, che conosce bene soprattutto nella parte montana. Un dispositivo che ha dato il suo riscontro. Evidentemente il pregiudicato non ha trovato rifugi in paese e si stava spostando in una zona montana, visto che per anni ha frequentato le montagne e conosce benissimo anfratti e casolari. Ora i militari agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli dovranno ricostruire come da Vasto e’ giunto in Irpinia e soprattutto se ha goduto di qualche appoggio. Alfonso D’Aponte uccise nel 1997 la sorella. Nel 2019 un’altra fuga, anche in quel caso non rientrando da un permesso premio. Fu bloccato dai carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino. Nelle prossime ore sarà nuovamente trasferito presso la Casa Lavoro.