Attualità Fine settimana, rafforzati in Irpinia i servizi di controllo del territorio 7 Maggio 2021

“Con la collaborazione di tutti, cittadini, esercenti ed istituzioni, ed il senso di responsabilità civica che contraddistingue questo territorio, dobbiamo salvaguardare tutto il contesto provinciale affinché sia garantito il progressivo e definitivo ritorno alla normalità, grazie anche agli sforzi che si stanno attuando sul fronte della campagna vaccinale”.

Con questo intento il Prefetto Paola Spena ha allargato l’odierno tavolo del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica ai rappresentant i di Confcommercio e Confesercenti, per sensibilizzare le categorie degli operatori economici sulla necessità di uno sforzo congiunto per favorire le riaperture in tutta sicurezza, nel rispetto delle regole anti Covid e, in particolare, dei protocolli di settore.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Sindaco di Avellino, il rappresentante della Provincia, il Direttore generale dell’Asl, il Presidente di Confcommercio ed il delegato di Confesercenti, è stato riconosciuto il corale sforzo che si sta mettendo in atto, in questa delicatissima fase, con grande senso di equilibrio delle Forze dell’Ordine, anche per garantire il buon esito delle operazioni vaccinali, evitando episodi di intemperanza che possono turbare la serenità dei sanitari e degli utenti, pregiudicando la regolarità e la celerità delle somministrazioni nei diversi punti vaccinali.

“Occorre un percorso condiviso – ha detto il Prefetto – nel rispetto ancor più scrupoloso delle misure di prevenzione e contrasto contro il virus, per non rischiare di tornare indietro, con la più ampia collaborazione anche degli operatori economici e commerciali, che rappresentano una delle categorie più fortemente penalizzate dalla pandemia e che ora sono chiamati a contribuire alla ripresa in sicurezza delle attività, sia economiche che sociali”.

I rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti hanno manifestato, dal canto loro, la più ampia disponibilità e attenzione da parte dei loro associati, in particolare dei titolari delle attività di ristorazione e bar, nella consapevolezza che l’osservanza delle prescrizioni dei protocolli di settore va a vantaggio sia della tutela degli avventori che della continuità della ripresa.

Il Prefetto, nel rammentare il divieto di somministrazioni di alcolici ai minori, ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare anche i giovani al rispetto delle regole ed a comportamenti consapevoli anche in ordine al consumo di alcool, responsabilizzando, al contempo, gli esercenti per una attenta somministrazione delle bevande alcoliche al fine di evitare incresciosi episodi di turbamenti dell’ ordinata socialità soprattutto nel week-end.

Al riguardo sono stati confermati e rafforzati i servizi di vigilanza e controllo del territorio, che saranno effettuati dalle Forze dell’Ordine, anche con riguardo alle misure di cui alla normativa anti Covid e con il supporto delle Polizie Municipali. Analoghi dispositivi sono stati, fin d’ora, programmati in vista di una possibile ripresa delle attività mercatali per la prossima settimana.