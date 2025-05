“Find Your Job”: ad Avellino il lavoro si incontra dal vivo

“FIND YOUR JOB – Porta il tuo CV, incontra le aziende, sostieni il tuo colloquio”. L’Associazione di Promozione Sociale Danilo D’Argenio – Real Daddy è lieta di annunciare la prima edizione dell’iniziativa Find Your Job, in programma venerdì 16 maggio 2025 alle ore 16:00 presso il Complesso Monumentale dell’Ex Carcere Borbonico di Avellino.

Un pomeriggio dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro: Find Your Job è un evento pensato per offrire ai giovani e ai cittadini del territorio un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo del lavoro. I partecipanti potranno incontrare direttamente le aziende, consegnare il proprio curriculum e sostenere veri e propri colloqui conoscitivi. Saranno presenti aziende locali e nazionali alla ricerca di nuovi profili, pronte ad ascoltare, valutare e orientare i candidati. L’evento rappresenta un’occasione unica per attivare contatti professionali, confrontarsi con i recruiter e aprirsi nuove possibilità occupazionali.

Tra le aziende partecipanti: – Magma Group – Margroup – Torello Trasporti – Next Group – Capaldo – TN Service – Air Campania – Bono – Officine Sostenibili – Fintexa – Generali – Agenzia Sanfilippo – ATB Consulting – Ce.di.s. – Molettieri – Automaster – Medlac – Toscano – Renna – Ecosistemi – R Group.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. È richiesto ai partecipanti di portare con sé il proprio curriculum vitae.

Find Your Job nasce all’interno del più ampio impegno dell’Associazione Danilo D’Argenio a favore dei giovani del territorio. Da anni, l’APS promuove progetti educativi, culturali e professionali per valorizzare i talenti e creare nuove opportunità in Irpinia, nel ricordo vivo e generoso di Danilo.

Contatti per la stampa e informazioni:

realdaddy.aps@gmail.com

Christian – referente organizzativo: 3312214060