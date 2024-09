Finanziere di Avella salva uomo in balia delle onde a Capo Vaticano

L’episodio è accaduto l’altro ieri. Protagonista il giovane finanziere Gennaro Caruso che presta servizio a Roma ma che è originario di Avella, in provincia di Avellino. Il 35enne era in vacanza in Calabria – e quindi libero dal servizio -, esattamente a Torre Ruffa di Capo Vaticano, nel comune di Ricadi, quando ha notato dalla spiaggia un uomo in grave difficoltà, travolto dalla corrente e in preda al panico. Senza esitare si è tuffato in acqua raggiungendo il malcapitato e, grazie anche all’aiuto di un bagnino, è riuscito a riportarlo a riva sano e salvo. L’uomo, un turista napoletano che era in vacanza con la moglie, è stato descritto come in buone condizioni, nonostante lo shock.

Il giovane finanziere è stato definito da chi ha assistito all’episodio dalla spiaggia un “autentico eroe”.