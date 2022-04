Finanziamenti alle imprese, sportello informativo all’Asi di Avellino. Tra le funzioni principali (come finanziamenti si intendono PNRR, ZES, POR2021-2027), la segnalazione agli imprenditori delle misure di incentivazione e sostegno attivate dal Ministero per lo Sviluppo Economico in merito ai finanziamenti previsti dalla New Generation EU ed il necessario supporto.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Presidente Pisano che, con una nota inviata alle aziende, ha già segnalato le prime misure.

1.Nell’ambito della Missione 1 del PNRR “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, è prevista l’attuazione della Misura M1C2 investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive”. Sono stati stanziati 750 milioni di euro, di cui 40% destinati alle Regioni del Mezzogiorno. Tali fondi sono concessi tramite contratti di sviluppo e riguardano le filiere: agroindustria, design, moda e arredo, automotive, microelettronica e semiconduttori, metallo e elettromeccanica, chimico/farmaceutico. Al fine di ottenere le agevolazioni si potrà presentare la domanda a partire dall’11 aprile 2022 come indicato nell’avviso pubblico.

Le iniziative finanziabili riguardano la creazione di una nuova unità produttiva, l’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente, ristrutturazioni con effetti positivi sull’occupazione, aziende che abbiano fatto domanda e inevasa per carenza di fondi, i cui progetti non risultano attivati prima del 01/02/2020.

2. E’ stato aperto uno sportello anche a partire dall’11 aprile per la Misura investimenti 5.1 “Rinnovabili e batterie” per i settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energie da fonti rinnovabili, utilizzando lo strumento del contratto di sviluppo.

Lo sportello, che ha come referente la dott.ssa Roberta Giordano, è attivo il Lunedi, Mercoledi e Venerdi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, previo appuntamento al n. 0825/791154.