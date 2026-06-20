“Fiesta – Perché restare”, a Montemiletto tutto pronto per la kermesse

È ormai tutto pronto per “Fiesta – Perché Restare”, la grande kermesse estiva che animerà il territorio di Montemiletto (AV) con due giorni di musica, attività e momenti di comunità pensati per coinvolgere ogni fascia d’età. Un appuntamento che si conferma, ormai per la quarta edizione, uno dei più attesi dell’anno e che punta a valorizzare il senso profondo del “restare”: mantenere vivi i legami, vivere il territorio, immaginare insieme il futuro con le risorse che offre il proprio luogo d’origine.

La Pro Loco Mons Militum APS ha pensato proprio a tutto, proponendo due giornate ricche di attività e momenti di convivialità, in un susseguirsi continuo di musica. A partire dal primo pomeriggio di sabato, prenderanno vita le attività dedicate ai bambini, tra giochi, laboratori e intrattenimento leggero, mentre per i giovani e gli adulti si alterneranno gli immancabili tornei di calcio tennis e beer pong. La serata proseguirà con esibizioni di danza, stand eno-gastronomici, concerti e dj set, trasformando la piazza in un grande palco a cielo aperto. La mattina di domenica sarà dedicata al momento più riflessivo dell’evento, con il convegno sulle aree interne. A seguire, il pranzo in piazza riunirà cittadini e visitatori in un clima di festa, in attesa dell’esplosivo pomeriggio con la Soap Box Race e una nuova serata all’insegna della musica pronta ad infiammare la piazza.

La Piazza IV Novembre è già pronta per un fine settimana che non sarà soltanto una festa, ma un modo diverso di stare insieme e ritrovarsi, invitando a custodire e celebrare il proprio territorio. La Pro Loco attende cittadini, famiglie e visitatori per un evento che unirà leggerezza e prospettiva, divertimento e aggregazione. Perché, a volte, restare significa semplicemente condividere una piazza, un sorriso, un abbraccio che sa di casa nel tuo posto del cuore.