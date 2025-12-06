Fiera dell’Immacolata: tutto pronto a Grottaminarda per il grande appuntamento con lo shopping natalizio

La macchina organizzativa del Comune di Grottaminarda è in moto da tempo per pianificare al meglio la tradizionale Fiera dell’Immacolata: lunedì 8 dicembre, per l’intera giornata, le strade della cittadina ufitana ne ospiteranno una nuova edizione, si stima la 120^ (documentata) anche se, secondo diverse fonti, la prima fiera potrebbe risalire già alla fine dell’800.

Numerose le novità per questo nuovo appuntamento con lo shopping natalizio, a cominciare dal riassetto dei settori merceologici, fino ai momenti di spettacolo e di intrattenimento con la street band “La Banda dei Babbo Natale” dalle 10:00 alle 12:30, a seguire zampogna e ciaramella itineranti e alle ore 16:30 Concerto dei Malammeste in Piazza XVI Marzo.



«La nostra Fiera dell’Immacolata è un evento ultracentenario che non ha bisogno di bigliettino da visita – afferma Franca Iacoviello, Assessore al Commercio – un incontro tra le famiglie, tra le persone che ritornano, un momento di crescita e sviluppo per le nostre attività commerciali già molto apprezzate dall’intero circondario. Una manifestazione tipica del nostro patrimonio storico, culturale ed economico che attrae numerosissimi venditori da ogni parte della Campania e anche da fuori Regione. Un’opportunità di divertimento e convivialità per la comunità. Abbiamo lavorato alla riorganizzazione prevedendo il settore alimentare in Via Carducci, Via Leopardi e Via Largo Mercato, già interessate dal mercato delle verdure e generi alimentari vari, nonchè parte di Via Valle. Tutte le altre strade saranno occupate da centinaia di stands delle più svariate tipologie commerciali. I punti di primo soccorso saranno ubicati su Via Valle e Corso Vittorio Veneto. Abbiamo potenziato anche safety e security e previso diverse zone di parcheggio. Vi aspettiamo numerosi!».



Ampia la possibilità di posteggio con l’apertura straordinaria e gratuita del parcheggio coperto dell’Autostazione Air e poi i parcheggi di Via Dei Cipressi (Cimitero), Piazzale della Repubblica (Centro per l’Impiego), Piazza Europa (Via Condotto), Chiesa San Michele (Via Assise) e Via Tratturo (campo sportivo).