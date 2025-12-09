Fico è ufficialmente presidente: “Il nostro faro sarà l’etica pubblica”

Roberto Fico è ufficialmente il nuovo presidente della Giunta della Regione Campania. Questa mattina l’ex presidente della Camera si è recato presso l’Ufficio centrale regionale della Corte d’Appello per la proclamazione alla carica di presidente, primo passo formale del nuovo corso politico che guiderà Palazzo Santa Lucia per i prossimi cinque anni. Tra una settimana è attesa la proclamazione dei nuovi consiglieri regionali, mentre entro Natale potrebbe essere definita e varata la nuova squadra di governo regionale.

Subito dopo la proclamazione, Fico ha rilasciato le sue prime dichiarazioni pubbliche da governatore, sottolineando la portata del risultato elettorale e la responsabilità che ne deriva: «Un voto molto netto che ci dà una grande responsabilità. Credo che tutto ciò che dobbiamo fare sarà sempre guidato dal faro dell’etica pubblica, in ogni procedimento, scelta, nomina e in tutto ciò che riguarda la Regione Campania. Lavoreremo sulla qualità, sul protagonismo anche delle forze politiche. Sono certo che troveremo l’equilibrio migliore che non è quello per le forze politiche ma il modello migliore per far sì che i campani siano amministrati al meglio».

Infine, Fico guarda subito al lavoro che lo attende: «Ora si inizia davvero. Tra poco andrò a Palazzo Santa Lucia e inizieremo fin da subito, con molta lena, tutto quello che dobbiamo fare. Lo faremo nel migliore dei modi».